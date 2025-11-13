Запрацювала соціальна послуга безкоштовного житло в Запорізькій області для переселенців, що відповідають певним критеріям, пише Politeka.net.

Як повідомляє Національна соціальна сервісна служба України, ВПО можуть проживати у притулку до 12 місяців.

Безкоштовне житло в Запорізькій області отримають переселенці, які через певні фізичні або психічні обмеження потребують додаткової допомоги у повсякденному житті. Йдеться про людей, яким складно самостійно пересуватися, орієнтуватися в просторі чи повноцінно сприймати необхідну інформацію.

До таких категорій ВПО належать особи з інвалідністю, громадяни похилого віку, а також люди, які тимчасово мають фізичні, психічні або сенсорні порушення. Крім того, право на допомогу мають особи з нестандартними розмірами тіла, яким важко забезпечити належні умови проживання без сторонньої підтримки.

Послуга передбачає надання тимчасового ліжко-місця із забезпеченням усіх необхідних житлово-комунальних послуг. Отримувачам також надається твердий і м’який інвентар, одяг та взуття. Внутрішньо переміщені особи отримують доступ до всіх побутових зручностей, необхідних для дотримання особистої гігієни, самостійного приготування їжі, прання одягу та підтримання чистоти житла.

Крім базових умов проживання, передбачено й низку додаткових послуг. Зокрема, ВПО отримують одноразове харчування, допомогу у веденні домашнього господарства, а також підтримку в самообслуговуванні та пересуванні. Фахівці допомагають людям адаптуватися до нових умов, розвивати соціальні навички та налагоджувати комунікацію з оточенням.

Також у межах програми надається допомога в організації вирішення складних життєвих обставин, а за потреби — сприяння в отриманні безоплатної правової допомоги.

Водночас варто зазначити, що діти, які перебувають без супроводу дорослих, не можуть бути забезпечені цією послугою притулку, оскільки для них діють окремі соціальні програми з урахуванням віку та потреб у захисті.

