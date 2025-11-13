Заработала социальная услуга бесплатного жилья в Запорожской области для переселенцев, отвечающих определенным критериям, пишет Politeka.net.

Как сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины, ВПЛ могут проживать в приюте до 12 месяцев.

Бесплатное жилье в Запорожской области получат переселенцы, которые из-за определенных физических или психических ограничений нуждаются в дополнительной помощи в повседневной жизни. Речь идет о людях, которым сложно самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве или полноценно воспринимать необходимую информацию.

К таким категориям ВПЛ относятся лица с инвалидностью, пожилые люди, а также люди, временно имеющие физические, психические или сенсорные нарушения. Кроме того, право на помощь имеют лица с нестандартными размерами тела, которым трудно обеспечить надлежащие условия проживания без посторонней поддержки.

Услуга предусматривает предоставление временного койко-места с обеспечением всех необходимых жилищно-коммунальных услуг. Получателям также предоставляется жесткий и мягкий инвентарь, одежда и обувь. Внутри перемещенные лица получают доступ ко всем бытовым удобствам, необходимым для соблюдения личной гигиены, самостоятельного приготовления пищи, стирки и поддержания чистоты жилья.

Кроме базовых условий, предусмотрен и ряд дополнительных услуг. В частности, ВПЛ получают одноразовое питание, помощь в ведении домашнего хозяйства, а также поддержку в самообслуживании и передвижении. Специалисты помогают людям адаптироваться к новым условиям, развивать социальные навыки и налаживать коммуникацию с окружающими людьми.

Также в рамках программы оказывается помощь в организации решения сложных жизненных обстоятельств, а при необходимости - содействие в получении бесплатной правовой помощи.

В то же время следует отметить, что находящиеся без сопровождения взрослых дети не могут быть обеспечены этой услугой убежища, поскольку для них действуют отдельные социальные программы с учетом возраста и потребностей в защите.

