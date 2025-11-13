Графік відключення води на 14-15 листопада у Харкові створив певні побутові складнощі для мешканців кількох вулиць.

Графік відключення води на 14-15 листопада у Харкові діє через аварійні роботи на кількох внутрішньоквартальних та будинкових мережах, повідомляє Politeka.

Комунальні служби інформують про невідкладні ремонтні роботи на мережах, через що частина житлових будинків залишилася без водопостачання.

Графік відключення води на 14-15 листопада у Харкові охоплює різні райони облцентру, а обмеження в усіх споживачів діють ще з 12.11.

За даними водоканалу, графік відключення води на 14-15 листопада у Харкові, перш за все, зачепив вулицю Каденюка, 18, 18-Б, 20-А, 20 і 22-Б. Роботи з усунення дефекту мають завершити до 14.11 о 20:01.

Власники квартир у цих будинках тимчасово залишилися без гарячого душу через аварійні роботи на внутрішньоквартальних мережах.

Ще одне обмеження пов’язане з дефектом гарячого водопостачання у квартирі №31 на Власенка, 22, під’їзд 1. Роботи зі спареним стояком зачепили квартири №2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31. Ремонтні заходи також планують завершити до 17:00 14.11.

Окрім цього, на шосе Салтівське, 139-А, проводяться аварійні роботи на будинкових системах холодного водопостачання. Дефект вже локалізовано, перекрито стояк 18 кв., який зачепив оселі №2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35.

Через залиття верхніх поверхів і течію з вентиляційного каналу потрібне додаткове обстеження. Незручності для місцевих мешканців, за планом, будуть продовжуватися до 17:01 15.11.

