График отключения воды на 14-15 ноября в Харькове создал некоторые бытовые сложности для жителей нескольких улиц.

График отключения воды на 14-15 ноября в Харькове действует из-за аварийных работ на нескольких внутриквартальных и домовых сетях, сообщает Politeka.

Коммунальные службы информируют о безотлагательных ремонтных работах на сетях, из-за чего часть жилых домов осталась без водоснабжения.

График отключения воды на 14-15 ноября в Харькове охватывает разные районы облцентра, а ограничения у всех потребителей действуют еще с 12.11.

По данным водоканала, график отключения воды на 14-15 ноября в Харькове, прежде всего, задел улицу Каденюка, 18, 18-Б, 20-А, 20 и 22-Б. Работы по устранению дефекта должны быть завершены до 14.11 в 20:01.

Владельцы квартир в этих домах временно остались без горячего душа из-за аварийных работ на внутриквартальных сетях.

Еще одно ограничение связано с дефектом горячего водоснабжения в квартире №31 на Власенко, 22, подъезд 1. Работы со спаренным стояком затронули квартиры №2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 32, 23 мероприятия также планируют завершить к 17:00 14:11.

Кроме того, на шоссе Салтовское, 139-А, проводятся аварийные работы на домовых системах холодного водоснабжения. Дефект уже локализован, перекрыт стояк 18 кв., который задел дома №2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35.

Из-за заливки верхних этажей и течения по вентиляционному каналу требуется дополнительное обследование. Неудобства местных жителей, по плану, будут продолжаться до 17:01 15.11.

