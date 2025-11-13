Графік відключення світла в Кіровоградській області на 14 листопада дозволяє споживачам заздалегідь планувати свої справи.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 14 листопада передбачає тимчасові перебої через планові ремонтні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це опублікували в Кіровоградобленерго. Вона стосується Олександрійських ЕМ.

Згідно з графіком, у місті Олександрія від 09:00 до 20:00 не буде електроенергії на вулицях 6-го Грудня, де це стосується будинків №151, 155, 159, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177а, 179, 181, 183, 187, 189, 191, 195, 197, 200, 200А, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248 та 252.

Також плановий ремонт торкнеться провулку Івана Гонти, зокрема будинків 9–10, 12–16, 16А, 18 та 20.

Крім того, тимчасово відключать електроенергію на провулках Кіндрата Рожнова (будинки 3–10, 12–14, 17–20, 22–24, 26, 30, 32) та Кропивницького (№17, 19, 21, 23, 25, 29).

Місцеві енергетики радять жителям заздалегідь підготуватися до відсутності електрики та обмежити користування електроприладами в зазначений час. Такі роботи проводяться регулярно для підтримки стабільного постачання та безпечної роботи мереж.

Отже, графік відключення світла в Кіровоградській області на 14 листопада дозволяє споживачам заздалегідь планувати свої справи та уникнути незручностей під час проведення ремонтних робіт.

Щоб підготуватися до знеструмлень, заздалегідь зарядьте всі важливі гаджети, підготуйте ліхтарі або свічки та запасіться водою і продуктами, що не потребують приготування. Також вимкніть побутові прилади, щоб уникнути пошкоджень при поверненні електроенергії.

