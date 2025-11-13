График отключения света в Кировоградской области 14 ноября позволяет потребителям заранее планировать свои дела.

График отключения света в Кировоградской области на 14 ноября предусматривает временные перебои из-за плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом опубликовали в Кировоградоблэнерго . Она касается Александрийских ЭМ.

Согласно графику, в городе Александрия с 09:00 до 20:00 не будет электроэнергии на улицах 6-го Декабря, где это касается домов №151, 155, 159, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 171, 7, 7 183, 187, 189, 191, 195, 197, 200, 200А, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 222, 2 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248 и 252.

Также плановый ремонт коснется переулка Ивана Гонты, в том числе домов 9–10, 12–16, 16А, 18 и 20.

Кроме того, временно отключат электроэнергию на переулках Кондрата Рожнова (дома 3–10, 12–14, 17–20, 22–24, 26, 30, 32) и Кропивницкого (№17, 19, 21, 23, 25, 29).

Местные энергетики советуют жителям заранее подготовиться к отсутствию электричества и ограничить использование электроприборов в указанное время. Такие работы проводятся регулярно для поддержания стабильной поставки и безопасной работы сетей.

Итак, график отключения света в Кировоградской области 14 ноября позволяет потребителям заранее планировать свои дела и избежать неудобств во время проведения ремонтных работ.

Чтобы подготовиться к обесточениям, предварительно зарядите все важные гаджеты, подготовьте фонари или свечи и запаситесь водой и продуктами, не требующими приготовления. Также отключите бытовые приборы во избежание повреждений при возврате электроэнергии.

