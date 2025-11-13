Подорожание продуктов в Харьковской области ощутимо сказывается на семейном бюджете, особенно на товарах первой необходимости.

Подорожание продуктов в Харьковской области ощутили местные жители в течение ноября, сообщает Politeka.

Данные об актуальных расценках предоставляет портал Минфин .

Больше всего подорожали красные помидоры, сливочное масло и манка.

Средняя стоимость помидоров в ноябре достигла 133,67 грн. за килограмм. По сравнению с октябрем, когда она составляла 93,62, повышение превысило 40 гривен. В разных сетях расценки отличаются: Auchan – 155,10, Megamarket – 141,90, Novus – 104.

Молочные продукты тоже стали дороже. В частности, сливочное масло «Яготинское» 73% жирности весом 200 г в среднем стоит 115,03 грн, что на 2,08 больше предыдущего месяца. Дешевле всего его продают в Novus — 114 гривен, дороже всего — в Metro, 116,48.

Бакалея демонстрирует меньший рост. Манка "Хуторок" (800 г) подорожала до 37,68 грн, что на 0,69 больше, чем в октябре. В Megamarket ее цена – 40 гривен, у Metro – 34,56, у Novus – 38,49 грн.

По данным торговых сетей, повышение цен связано с сезонными колебаниями, ростом затрат на доставку и изменениями курса валют. Потребителям советуют проверять разные предложения и акции, чтобы экономить.

Подорожание продуктов в Харьковской области ощутимо сказывается на семейном бюджете, особенно на товарах первой необходимости. Наблюдение за расценками и планирование покупок становится важной мерой экономии.

Несмотря на столь стремительный рост цен, местные жители региона имеют возможность получить финансовую помощь при соблюдении требований, указанных в соответствующих программах поддержки.

