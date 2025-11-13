В сегодняшних реалиях работа для пенсионеров в Полтаве становится все более актуальной темой и показываем доступные варианты.

Работа для пенсионеров в Полтаве позволяет получать дополнительный доход даже после выхода на заслуженный отдых, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, на местном рынке труда можно найти вакансии, не требующие больших физических нагрузок, но обеспечивающих стабильность и достойную оплату.

Работа для пенсионеров в Полтаве часто подразумевает позиции, где ценится опыт, ответственность и желание учиться. К примеру, предприятие ищет механика производственного оборудования с зарплатой 20000.

График удобен: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, выходные дни – суббота и воскресенье. Основные задачи состоят в помощи инженеру-механику с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, подготовке инструментов и диагностике неисправностей.

Также нужно участвовать в плановых осмотрах и мелких ремонтах. Требования несложны, достаточно иметь техническое образование или опыт производства.

Еще один вариант – вакансия сыровода с обучением у предпринимателя Козуб Ю.Г. Заработная плата составляет 25000. Главное иметь желание работать, быть активным, порядочным и без вредных привычек.

Эта работа для пенсионеров в Полтаве подходит тем, кто хочет освоить новую специальность, ведь работодатель обеспечивает обучение в процессе производства адыгейского сыра. График подразумевает переменный режим: день, ночь, 48 часов. Зарплату выплачивают своевременно.

Также есть позиция уборщицы. В супермаркете «МЕТРО», который находится на улице Киевское Шоссе, 1-А, требуются работницы с оплатой от 10000 до 10560, в зависимости от количества смен.

