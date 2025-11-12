Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області допомагає зменшити фінансові труднощі взимку, забезпечує соціальний захист, стабільність та базові умови життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області на зимовий період 2025/26 передбачає часткове відшкодування витрат на комунальні послуги для літніх людей, повідомляє Politeka.

Програму реалізує благодійний фонд «Карітас Полтава» у межах ініціативи «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», яку підтримує CRS Catholic Relief Services.

Допомога спрямована на мешканців Полтавської та Зінківської громад, які втратили житло через бойові дії. Основна мета — знизити фінансове навантаження під час опалювального сезону та забезпечити базові умови для комфортного проживання. Фонд радить стежити за графіком виїздів мобільних команд, щоб вчасно пройти реєстрацію за місцем проживання.

Отримати підтримку можуть особи з інвалідністю І або ІІ груп, пенсіонери старші 60 років, діти з особливими потребами, самотні батьки, вагітні жінки, багатодітні та прийомні родини, а також домогосподарства з дітьми до трьох років.

Окрема категорія підтримки передбачена для людей із тяжкими хронічними захворюваннями, лікування яких потребує значних витрат. Для участі в програмі необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Без цих документів подача заявки неможлива.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області допомагає зменшити фінансові труднощі взимку, забезпечує соціальний захист, стабільність та базові умови життя для найбільш уразливих категорій населення регіону.

Окрім цього, у Полтавській області люди мають можливість отримати грошову підтримку.

