Чтобы подготовиться к графику отключения света в Киевской области на 14 ноября, предварительно зарядите мобильные телефоны и павербанки.

ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» сообщает о плановых работах и ​​графике отключения света в Киевской области на 14 ноября, касающихся нескольких поселков и городов, передает Politeka.

В Великодимерской общине временно не будет электроснабжения в с. Большая Дымерка и селе Русанов с 09:00 до 19:00, а также в с. Гоголев, с. Богдановка, с. Захаровка, с. Свободное и с. Кулажинцы в разные промежутки дня. Улицы, где планируются отключения, включают Броварскую, Введенскую, Малиновую, Механизаторов, Миронца, Мира, Независимости, Полевую, Степную, Черниговскую и другие.

В Вишневой общине света не будет с 08:00 до 18:00 в городе Вишневое и селе Крюковщина. Среди улиц, где возможны перерывы - Балукова, Барвенкова, Бучанская, Лесная, Мичурина, Новая, Полевая, Привокзальная, Свободы, Славянская, Тарасовская, Яровая и переулки Западный, Лесной, Новый и Южный.

В Петровской общине обесточат село Новые Петровцы с 09:00 до 16:00. Отключение коснется улиц Валковской, Героев Майдана, Дачной, Игоря Сикорского, Мира, Полевой и переулка Дачного.

Компания советует жителям планировать использование электроприборов заранее и сохранять контактные телефоны колл-центра для уточнений. Все работы направлены на повышение надежности сетей и предупреждение аварий.

Чтобы подготовиться к графику отключения света в Киевской области на 14 ноября, предварительно зарядите мобильные телефоны и павербанки, запаситесь фонариками и свечами. Убедитесь, что холодильник и морозильник плотно закрыты, чтобы продукты хранились дольше. Планируйте использование бытовой техники и электроприборов так, чтобы важные дела выполнить до начала отключения.

