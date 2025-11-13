Щоб підготуватися до графіка відключення світла в Київській області на 14 листопада, заздалегідь зарядьте мобільні телефони та павербанки.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомляє про планові роботи та графік відключення світла в Київській області на 14 листопада, що стосуються кількох селищ і міст, передає Politeka.

У Великодимерській громаді тимчасово не буде електропостачання у с-щі Велика Димерка та селі Русанів з 09:00 до 19:00, а також у с. Гоголів, с. Богданівка, с. Захарівка, с. Вільне та с. Кулажинці у різні проміжки дня. Вулиці, де плануються відключення, включають Броварську, Введенську, Малинову, Механізаторів, Миронця, Миру, Незалежності, Польову, Степову, Чернігівську та інші.

У Вишневій громаді світла не буде з 08:00 до 18:00 у місті Вишневе та селі Крюківщина. Серед вулиць, де можливі перерви, — Балукова, Барвінкова, Бучанська, Лісна, Мічуріна, Нова, Польова, Привокзальна, Свободи, Слов’янська, Тарасівська, Ярова та провулки Західний, Лісний, Новий і Південний.

У Петрівській громаді знеструмлять село Нові Петрівці з 09:00 до 16:00. Відключення торкнеться вулиць Валківської, Героїв Майдану, Дачної, Ігоря Сікорського, Миру, Польової та провулку Дачного.

Компанія радить мешканцям планувати користування електроприладами заздалегідь та зберігати контактні телефони кол-центру для уточнень. Всі роботи спрямовані на підвищення надійності мереж і попередження аварій.

Щоб підготуватися до графіка відключення світла в Київській області на 14 листопада, заздалегідь зарядьте мобільні телефони та павербанки, запасіться ліхтариками та свічками. Переконайтеся, що холодильник і морозильник щільно закриті, щоб продукти зберігалися довше. Плануйте користування побутовою технікою та електроприладами так, щоб важливі справи виконати до початку відключення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.