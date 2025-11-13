Подорожчання продуктів у Харківській області відчутно б’є по сімейному бюджету, особливо на товари першої необхідності.

Подорожчання продуктів у Харківській області відчули місцеві мешканці протягом листопада, повідомляє Politeka.

Дані про актуальні розцінки надає портал Мінфін.

Найбільше подорожчали червоні помідори, вершкове масло та манка.

Середня вартість помідорів у листопаді досягла 133,67 грн за кілограм. У порівнянні з жовтнем, коли вона становила 93,62, підвищення перевищило 40 гривень. У різних мережах розцінки відрізняються: Auchan — 155,10, Megamarket — 141,90, Novus — 104.

Молочні продукти також стали дорожчими. Зокрема, вершкове масло «Яготинське» 73% жирності вагою 200 г у середньому коштує 115,03 грн, що на 2,08 більше за попередній місяць. Найдешевше його продають у Novus — 114 гривень, найдорожче — у Metro, 116,48.

Бакалія демонструє менше зростання. Манка «Хуторок» (800 г) подорожчала до 37,68 грн, що на 0,69 більше, ніж у жовтні. У Megamarket її ціна — 40 гривень, у Metro — 34,56, у Novus — 38,49 грн.

За даними торговельних мереж, підвищення цін пов’язане із сезонними коливаннями, зростанням витрат на доставку та змінами курсу валют. Споживачам радять перевіряти різні пропозиції та акції, щоб економити.

Подорожчання продуктів у Харківській області відчутно б’є по сімейному бюджету, особливо на товари першої необхідності. Спостереження за розцінками та планування покупок стає важливим заходом для економії.

Незважаючи на таке стрімке зростання цін, місцеві жителі регіону мають можливість отримати фінансову допомогу за умови дотримання вимог, зазначених у відповідних програмах підтримки.

