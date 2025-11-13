У сьогоднішніх реаліях робота для пенсіонерів у Полтаві стає все більш актуальною темою, тож показуємо доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Полтаві дає можливість отримувати додатковий дохід навіть після виходу на заслужений відпочинок, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, на місцевому ринку праці можна знайти вакансії, які не вимагають великих фізичних навантажень, але забезпечують стабільність і гідну оплату.

Робота для пенсіонерів у Полтаві часто передбачає позиції, де цінується досвід, відповідальність і бажання навчатися. Наприклад, підприємство шукає механіка виробничого обладнання із зарплатою 20000.

Графік зручний: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00, вихідні дні - субота та неділя. Основні завдання полягають у допомозі інженеру-механику з технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання, підготовці інструментів та діагностиці несправностей.

Також потрібно брати участь у планових оглядах і дрібних ремонтах. Вимоги нескладні, достатньо мати технічну освіту або досвід на виробництві.

Ще один варіант - вакансія сировара з навчанням у підприємця Козуб Ю.Г. Заробітна плата становить 25000. Головне мати бажання працювати, бути активним, порядним і без шкідливих звичок.

Ця робота для пенсіонерів у Полтаві підходить для тих, хто хоче освоїти нову спеціальність, адже роботодавець забезпечує навчання у процесі виробництва адигейського сиру. Графік передбачає змінний режим: день, ніч, 48 годин. Зарплату виплачують своєчасно.

Також є позиція прибиральниці. У супермаркет «МЕТРО», що знаходиться на вулиці Київське Шосе, 1-А, потрібні працівниці з оплатою від 10000 до 10560, залежно від кількості змін.

