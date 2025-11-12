Новий графік руху поїздів у Запоріжжі розроблено у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні.

Новий графік руху поїздів у Запоріжжі введено з 11 листопада на популярний маршрут, яким користуються місцеві мешканці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі «Укрзалізниці».

В регіональній філії «Придніпровська залізниця» розкрили, що новий графік руху поїздів у Запоріжжі розроблено у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні.

Коригування розкладу стосується кількох напрямків, зокрема запорізького приміського сполучення. Йдеться про потяг №6536, який упродовж семи днів — з 11 по 17 листопада — змінив свій маршрут та отримав новий графік руху поїздів у Запоріжжі.

Замість звичного рейсу Запоріжжя-2 – Лозова він курсуватиме за напрямком Запоріжжя-2 – Синельникове-1.

Такі зміни, за словами представників залізниці, запроваджені з метою забезпечення стабільного сполучення між регіональними центрами та дотримання графіка проїзду в умовах підвищених ризиків. Пасажирів закликають уважно стежити за оновленим розкладом і планувати свої поїздки з урахуванням тимчасових обмежень.

У «Придніпровській залізниці» також наголосили, що всі зміни мають тимчасовий характер, а звичний графік руху буде відновлено після нормалізації ситуації. Компанія продовжує працювати над тим, щоб мешканці Дніпропетровської, Запорізької та сусідніх областей могли безпечно та своєчасно добиратися до пунктів призначення.

В дописі вказані зміни, які вагомо відрізняються від звичного графіку. Просимо перед поїздкою завчасно перевіряти графік поїзда. Важливо при перегляді графіка конкретного рейсу звертати увагу на дату під сполученням поїзда та переглядати розділ «Зміни руху».

