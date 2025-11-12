Новый график движения поездов в Запорожье разработан в связи с ситуацией безопасности в регионе.

Новый график движения поездов в Запорожье введен с 11 ноября на популярный маршрут, которым пользуются местные жители, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале «Укрзализныци».

В региональном филиале «Приднепровская железная дорога» раскрыли, что новый график движения поездов в Запорожье разработан в связи с ситуацией безопасности в регионе.

Корректировка расписания касается нескольких направлений, в частности, запорожского пригородного сообщения. Речь идет о экспрессе №6536, которое в течение семи дней — с 11 по 17 ноября — изменило свой маршрут и получило новый график движения поездов в Запорожье.

Вместо привычного рейса Запорожье-2 – Лозовая он будет курсировать по направлению Запорожье-2 – Синельниково-1.

Такие изменения, по словам представителей железной дороги, введены в целях обеспечения стабильного сообщения между региональными центрами и соблюдения рассписания проезда в условиях повышенных рисков. Пассажиров призывают внимательно следить за обновленным расписанием и планировать свои поездки с учетом временных ограничений.

В «Приднепровской железной дороге» также отметили, что все изменения носят временный характер, а привычный рассписание движения будет восстановлен после нормализации ситуации. Компания продолжает работать над тем, чтобы жители Днепропетровской, Запорожской и соседних областей могли безопасно и своевременно добираться до пунктов назначения.

В сообщении указаны изменения, которые существенно отличаются от привычного рассписания. Просим перед поездкой заблаговременно проверять график поезда. При просмотре графика конкретного рейса важно обращать внимание на дату под сообщением поезда и просматривать раздел «Изменения движения».

