Жителям радять продумати плани на час, поки діятиме графік відключення світла на 13 листопада в Дніпропетровській області.

Графік відключення світла на 13 листопада в Дніпропетровській області передбачає проведення планових робіт у Дніпрі та Криворізькому районі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Енергетики тимчасово припинять подачу електроенергії для виконання технічного обслуговування мереж, аби забезпечити стабільну роботу системи у майбутньому.

У Дніпрі світло вимикатимуть з 08:00 до 17:00. Знеструмлення торкнеться таких вулиць: проспект Олександра Поля (будинки 92–96Г), Екскаваторна (27–29), Пасічна (2Б–42, парні), Федора Панка (11–17, 58–62) та садового товариства «Пресс» (152). Окремо з 10:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє на вулиці Квартальній, будинок 43.

У Криворізькому районі, в Інгульці, роботи заплановані на провулку Степовому (1–5А) та вулиці Степній (1–16). Відключення триватиме з 08:00 до 17:00.

Мешканців просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей: зарядити мобільні пристрої, мати запас води та продумати плани на час, поки діятиме графік відключення світла на 13 листопада в Дніпропетровській області.

Крім того, графік знеструмлень подали й жителям Запорізької області. Там обмежеггя стосуються 14 листопада, а саме часу з 09:00 до 16:00. Вони плануються у селі Відрадному. Це стосується таких вулиць: Вишнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Профсоюзна 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

