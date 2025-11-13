График отключения газа с 14 по 18 ноября в Сумской области предусматривает временные ограничения в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.
Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", причина ограничений заключается в проведении плановых газоопасных работ. Они необходимы для поддержки стабильной и безопасной работы системы.
График отключения газа с 14 по 18 ноября в Сумской области охватывает несколько общин, где на время проведения технических работ будет временно прекращено распределение голубого топлива.
В первую очередь это касается села Семьяновка, где 14:11 подачу остановят с 09:00 до 17:00. Специалисты будут проверять состояние оборудования, герметичность систем и проведут регламентные технические мероприятия. Также ограничения запланированы в селе Куриловка. Согласно плану, 17.11 поставки будут прекращены с 09:00 до 17:00.
Жителей просят заранее перекрыть запорные краны перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками. Такие действия позволят избежать непредвиденных ситуаций при возобновлении подачи газа.
Кроме того, 18:11 временно без голубого топлива останутся жители трех населенных пунктов Дубовязовской общины. Газоснабжение приостановят в селах Салтыково, Терновка и Ракитное. Ремонтные мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00.
Как сообщают в ООО "Газораспределительные сети Украины", эти мероприятия плановые и направлены на обеспечение стабильного функционирования системы газоснабжения в зимний период.
Жителей указанных общин призывают с пониманием отнестись к графику отключений газа с 14 по 18 ноября в Сумской области.
