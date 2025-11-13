Графік відключення світла у Львівській області на 14 листопада опублікований заздалегідь для зручності.

Графік відключення світла у Львівській області на 14 листопада передбачає тимчасове припинення подачі електроенергії у кількох населених пунктах та на об’єктах інфраструктури, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає філія «Новояворівські електромережі».

За інформацією підприємства, роботи з ремонту повітряної лінії 6 кВ заплановані на 14 листопада з 10:00 до 14:00. Під час виконання робіт без світла залишаться мешканці села Ліс, хутора Окілки, а також полігон твердих побутових відходів і об’єкти «SIRKA Camp» та «California-Spa».

Фахівці наголошують, що тимчасове відключення необхідне для забезпечення безпечної та стабільної роботи мереж. Місцева філія просить споживачів поставитися з розумінням до незручностей та заздалегідь підготуватися до перебоїв електропостачання.

Графік відключення світла у Львівській області на 14 листопада опублікований заздалегідь, щоб мешканці могли спланувати робочий день та уникнути проблем з енергопостачанням на критично важливих об’єктах.

Мешканцям рекомендують заздалегідь зарядити телефони та інші гаджети, запастися ліхтариками та свічками. Варто відключити побутову техніку з мережі, щоб уникнути пошкоджень від перепадів напруги. Також радять заздалегідь приготувати воду та продукти, які потребують зберігання в холодильнику, щоб мінімізувати незручності під час відключення.

Крім того, корисно спланувати робочі або побутові справи на час без електрики, щоб не втрачати продуктивність. Для сімей із дітьми чи літніми людьми варто передбачити додаткові джерела освітлення та тепло, якщо це необхідно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львові: українцям пропонують зарплату від 30 тисяч.