График отключения света во Львовской области на 14 ноября опубликован заранее для удобства.

График отключения света во Львовской области на 14 ноября предусматривает временное прекращение подачи электроэнергии в нескольких населенных пунктах и ​​объектах инфраструктуры, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет филиал «Новояворовские электросети».

По информации предприятия, работы по ремонту воздушной линии 6 кВ запланированы на 14 ноября с 10.00 до 14.00. Во время выполнения работ без света останутся жители села Лес, хутора Околки, а также полигон твердых бытовых отходов и объекты SIRKA Camp и California-Spa.

Специалисты отмечают, что временное отключение необходимо для обеспечения безопасной и стабильной работы сетей. Местный филиал просит потребителей отнестись с пониманием к неудобствам и заранее подготовиться к перебоям электроснабжения.

График отключения света во Львовской области на 14 ноября опубликован заранее, чтобы люди могли спланировать рабочий день и избежать проблем с энергоснабжением на критически важных объектах.

Жителям рекомендуют заранее зарядить телефоны и другие гаджеты, запастись фонариками и свечами. Следует отключить бытовую технику из сети во избежание повреждений от перепадов напряжения. Также советуют заранее приготовить воду и продукты, требующие хранения в холодильнике, чтобы минимизировать неудобства при отключении.

Кроме того, полезно спланировать рабочие или бытовые дела на время без электричества, чтобы не терять производительность. Для семей с детьми или пожилыми людьми необходимо предусмотреть дополнительные источники освещения и тепло, если это необходимо.

