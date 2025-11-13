Найти работу для пенсионеров в Чернигове стало проще, ведь все больше компаний открывают двери для людей с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Чернигове может стать отличным вариантом для тех, кто стремится к стабильному доходу и адекватным условиям труда, сообщает Politeka.

Одной из актуальных вакансий на сайте work.ua является уборщица компании «Сивертекс». Заработная плата составляет 10000. Основные обязанности предусматривают уборку цеховых помещений, сортировку мусора и отходов, поддержание чистоты в санузлах.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, удобный график с 7:00 до 15:30 и дружелюбный коллектив, в котором комфортно работать людям всех возрастов.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Чернигове – электромонтер на деревообрабатывающем комбинате «Сихе Украина». Зарплата колеблется от 25 300 до 27 500 в зависимости от квалификации и опыта.

Основные требования к кандидату включают в себя электротехническое образование, наличие группы по электробезопасности не ниже третьей, умение читать электрические схемы, внимательность и ответственность. Опыт электриком на производстве будет преимуществом.

Работодатель гарантирует социальные гарантии, профессиональное развитие и современные условия труда. Предприятие расположено рядом с остановкой общественного транспорта, поэтому добираться будет удобно. График переменный: 4 через 2 дня.

Тем, кто ищет работу для пенсионеров в Чернигове также может прийтись по душе вакансия помощника оператора. Заработная плата составляет 11 000, а также предусмотрены бонусы и чаевые от клиентов.

Это официальное трудоустройство с посменным графиком. Новым работникам помогают пройти адаптацию, обучают и поддерживают.

