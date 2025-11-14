Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах забезпечує не лише дах над головою, а й відчуття безпеки, турботи та стабільності.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається літнім мешканцям, які втратили житло або опинилися у складних життєвих обставинах, через спеціально облаштоване модульне містечко, повідомляє Politeka.

Програма покликана забезпечити безпечне проживання та соціальний супровід для громадян похилого віку, а також підтримати внутрішньо переміщені родини.

Координацію ініціативи здійснює Департамент соціального захисту населення міської ради. Спеціалісти приймають документи, перевіряють дані та формують списки учасників. Подати заявку можна особисто за адресою: місто Суми, вул. Харківська, 35, робоче місце №15, де відвідувачам надають консультації та допомагають заповнити форми.

Для реєстрації необхідні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. Якщо допомога потрібна родині, у заяві зазначають усіх членів домогосподарства, що спрощує процес розселення та створює комфортні умови для кожного.

Модульне містечко обладнане всім необхідним для побуту, включно з соціальною підтримкою та можливістю відновити звичне життя.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах забезпечує не лише дах над головою, а й відчуття безпеки, турботи та стабільності для найуразливіших громадян.

Крім того, в області українці також мають можливість отримати грошову підтримку.

Як і раніше, отримати фінансову підтримку можуть ветерани, чії будинки були зруйновані, пошкоджені під час бойових дій або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ці громадяни також мають можливість отримати компенсацію за оренду житла у безпечних регіонах.

