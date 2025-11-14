Подорожчання продуктів у Чернігівській області залишається відчутним, і стабілізації цін у найближчі тижні очікувати складно.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області вже відчутно впливає на вартість основних харчів, повідомляє Politeka.

Середні ціни на гречку, молочні вироби та овочі продовжують зростати, що змушує місцевих жителів уважніше планувати витрати.

Найбільш помітне подорожчання спостерігається серед гречки. Середня ціна кілограма цього товару становить 42 гривні, тоді як у жовтні вона складала близько 41 грн. У супермаркетах коливання значні: Auchan пропонує 35, Megamarket — 55.

Молочна продукція також подорожчала. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл нині коштують 38 грн, тоді як минулого місяця вони продавалися приблизно за 36 гривень. У Metro та Novus їх можна придбати за 38, а в Megamarket — за 38,40.

Серед овочів найбільше зросла вартість огірків. Середня вартість кілограма сягає 121 грн, що майже на 28 гривень більше порівняно з попереднім місяцем. У Novus огірки продають по 159, у Metro — 83. Експерти зазначають, що такі коливання зумовлені сезонними факторами та зростанням логістичних витрат.

Фахівці радять жителям Чернігівщини уважно порівнювати ціни у різних торговельних мережах і планувати покупки заздалегідь, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет. Подорожчання продуктів у Чернігівській області залишається відчутним, і стабілізації цін у найближчі тижні очікувати складно.

До слова, в області також повідомляли про дефіцит продуктів.

Перший медозбір був невдалим, що відразу позначилося на розцінках. На ринку з липня 2025 року акацієвий мед коштував 200–250 гривень за літр, тоді як у 2021 році його можна було придбати всього за 80–100.

