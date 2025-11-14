Подорожание продуктов в Черниговской области остается ощутимым, и стабилизацию цен в ближайшие недели ожидать сложно.

Подорожание продуктов в Черниговской области уже ощутимо влияет на стоимость основных продуктов питания.

Средние цены на гречку, молочные изделия и овощи продолжают расти, что заставляет местных жителей внимательнее планировать расходы.

Наиболее заметное удорожание наблюдается среди гречихи. Средняя цена килограмма этого товара составляет 42 гривны, в то время как в октябре она составляла около 41 грн. В супермаркетах колебания значительны: Auchan предлагает 35, Megamarket – 55.

Молочная продукция также подорожала. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл сейчас стоят 38 грн, тогда как в прошлом месяце они продавались примерно за 36 гривен. В Metro и Novus их можно приобрести за 38, а в Megamarket – за 38,40.

Среди овощей больше возросла стоимость огурцов. Средняя стоимость килограмма достигает 121 грн, что почти на 28 гривен больше по сравнению с предыдущим месяцем. У Novus огурцы продают по 159, у Metro — 83. Эксперты отмечают, что такие колебания обусловлены сезонными факторами и ростом логистических затрат.

Специалисты советуют жителям Черниговщины внимательно сравнивать цены в разных торговых сетях и планировать покупки заранее, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

К слову, в области также сообщали о дефиците продуктов.

Первый медосбор был неудачным, что сразу сказалось на расценках. На рынке с июля 2025 акациевый мед стоил 200-250 гривен за литр, тогда как в 2021 году его можно было приобрести всего за 80-100.

