Нова система оплати за проїзд у Львівській області запрацювала з 10 листопада, проте оновлення торкнулися лише одного міста регіону, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що про це відомо.
Так, з'явилась нова система оплати за проїзд у Львівській області в автобусах Дрогобича, а саме запроваджено оплату проїзду через QR-коди. Це дозволяє пасажирам купувати квитки без використання готівки, просто скануючи спеціальну наліпку в салоні транспортного засобу за допомогою застосунку EasyPay.
Окрім цього, розрахуватися за проїзд у громадському транспорті можна банківською карткою або за допомогою «Картки Дрогобичанина», попередньо доданої в застосунок. Після оновлення тарифів на проїзд найвигіднішим способом залишилася оплата «Карткою Дрогобичанина», за якою поїздка коштує 15 гривень.
При використанні банківської картки тариф становить 18 гривень, а при оплаті готівкою — 20 гривень.
Нова система оплати за проїзд у Львівській області через QR-код за допомогою EasyPay:
- У мобільному телефоні має бути встановлений застосунок EasyPay, а в налаштуваннях акаунту вказано «м. Дрогобич».
- Пасажир сканує QR-код із наліпки в транспорті через камеру смартфона або вбудований сканер у застосунку.
- Обирає квиток і вказує його кількість, після чого натискає «До сплати».
- Після покупки він автоматично валідується та зберігається лише для поточної поїздки.
- Придбаний квиток з QR-кодом демонструється водію.
Оплата проїзду через QR-код з «Картки Дрогобичанина»:
- Пасажир сканує QR-код із наліпки в транспорті через камеру смартфона або сканер у застосунку.
- У меню купівлі квитка обирає «Картку Дрогобичанина» для списання поїздки.
- Підтверджує списання та демонструє придбаний квиток з QR-кодом водію.
У обох випадках квиток автоматично валідується після покупки та відображається у застосунку, діючи лише протягом поточної поїздки.
Джерело: drohobych-rada.gov.ua
