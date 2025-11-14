З'явилась нова система оплати за проїзд у Львівській області, а саме в автобусах Дрогобича.

Нова система оплати за проїзд у Львівській області запрацювала з 10 листопада, проте оновлення торкнулися лише одного міста регіону, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Так, з'явилась нова система оплати за проїзд у Львівській області в автобусах Дрогобича, а саме запроваджено оплату проїзду через QR-коди. Це дозволяє пасажирам купувати квитки без використання готівки, просто скануючи спеціальну наліпку в салоні транспортного засобу за допомогою застосунку EasyPay.

Окрім цього, розрахуватися за проїзд у громадському транспорті можна банківською карткою або за допомогою «Картки Дрогобичанина», попередньо доданої в застосунок. Після оновлення тарифів на проїзд найвигіднішим способом залишилася оплата «Карткою Дрогобичанина», за якою поїздка коштує 15 гривень.

При використанні банківської картки тариф становить 18 гривень, а при оплаті готівкою — 20 гривень.

Нова система оплати за проїзд у Львівській області через QR-код за допомогою EasyPay:

У мобільному телефоні має бути встановлений застосунок EasyPay, а в налаштуваннях акаунту вказано «м. Дрогобич».

Пасажир сканує QR-код із наліпки в транспорті через камеру смартфона або вбудований сканер у застосунку.

Обирає квиток і вказує його кількість, після чого натискає «До сплати».

Після покупки він автоматично валідується та зберігається лише для поточної поїздки.

Придбаний квиток з QR-кодом демонструється водію.

Оплата проїзду через QR-код з «Картки Дрогобичанина»:

Пасажир сканує QR-код із наліпки в транспорті через камеру смартфона або сканер у застосунку.

У меню купівлі квитка обирає «Картку Дрогобичанина» для списання поїздки.

Підтверджує списання та демонструє придбаний квиток з QR-кодом водію.

У обох випадках квиток автоматично валідується після покупки та відображається у застосунку, діючи лише протягом поточної поїздки.

Джерело: drohobych-rada.gov.ua

