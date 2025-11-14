Новая система оплаты за проезд во Львовской области заработала с 10 ноября, однако обновления коснулись только одного города региона, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Так, появилась новая система оплаты за проезд во Львовской области в автобусах Дрогобыча, а именно введена покупка проезда через QR-коды. Это позволяет пассажирам покупать билеты без использования наличных денег, просто сканируя специальную наклейку в салоне транспортного средства с помощью приложения EasyPay.
Кроме этого, рассчитаться в общественном транспорте можно банковской картой или с помощью «Карты Дрогобычанина», предварительно добавленной в приложение. После обновления тарифов самым выгодным способом осталась оплата «Картой Дрогобычанина», по которой поездка стоит 15 гривен.
При использовании банковской карты тариф составляет 18 гривен, а при покупке наличными - 20 гривен.
Новая система оплаты за проезд во Львовской области через QR-код с помощью EasyPay:
- В мобильном телефоне должно быть установлено приложение EasyPay, а в настройках аккаунта указано «г. Дрогобыч».
- Пассажир сканирует QR-код с наклейки в транспорте через камеру смартфона или встроенный сканер в приложении.
- Выбирает билет и указывает его количество, после чего нажимает «К оплате».
- После покупки он автоматически валидируется и сохраняется только для поездки.
- Приобретенный билет показывается водителю.
Оплата проезда через QR-код из «Карты Дрогобычанина»:
- Пассажир сканирует QR-код с наклейки в транспорте через камеру смартфона или сканер в приложении.
- В меню покупки билета выбирает «Карту Дрогобычанина» для списания поездки.
- Подтверждает списание и показывает приобретенный билет водителю.
В обоих случаях билет автоматически валидируется после покупки и отображается в приложении, действуя только в течение текущей поездки.
Источник: drohobych-rada.gov.ua
