Появилась новая система оплаты за проезд в Львовской области, а именно в автобусах Дрогобыча.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области заработала с 10 ноября, однако обновления коснулись только одного города региона, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Так, появилась новая система оплаты за проезд во Львовской области в автобусах Дрогобыча, а именно введена покупка проезда через QR-коды. Это позволяет пассажирам покупать билеты без использования наличных денег, просто сканируя специальную наклейку в салоне транспортного средства с помощью приложения EasyPay.

Кроме этого, рассчитаться в общественном транспорте можно банковской картой или с помощью «Карты Дрогобычанина», предварительно добавленной в приложение. После обновления тарифов самым выгодным способом осталась оплата «Картой Дрогобычанина», по которой поездка стоит 15 гривен.

При использовании банковской карты тариф составляет 18 гривен, а при покупке наличными - 20 гривен.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области через QR-код с помощью EasyPay:

В мобильном телефоне должно быть установлено приложение EasyPay, а в настройках аккаунта указано «г. Дрогобыч».

Пассажир сканирует QR-код с наклейки в транспорте через камеру смартфона или встроенный сканер в приложении.

Выбирает билет и указывает его количество, после чего нажимает «К оплате».

После покупки он автоматически валидируется и сохраняется только для поездки.

Приобретенный билет показывается водителю.

Оплата проезда через QR-код из «Карты Дрогобычанина»:

Пассажир сканирует QR-код с наклейки в транспорте через камеру смартфона или сканер в приложении.

В меню покупки билета выбирает «Карту Дрогобычанина» для списания поездки.

Подтверждает списание и показывает приобретенный билет водителю.

В обоих случаях билет автоматически валидируется после покупки и отображается в приложении, действуя только в течение текущей поездки.

Источник: drohobych-rada.gov.ua

