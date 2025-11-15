Жителей региона просят заблаговременно спланировать бытовые дела и смотреть за официальными обновлениями, где публикуется уточненный график отключения света в Полтавской области на 16 ноября.

График отключения света в Полтавской области на 16 ноября был обнародован в АО «Полтаваоблэнерго», передает Politeka.

Энергетики предупреждают , что в связи с техническим обслуживанием сетей в нескольких населенных пунктах Полтавского района возможны временные перерывы в подаче электроэнергии. Работы продлятся с 8:00 до 20:00.

Плановые обесточивания предусмотрены на территории Скороходовского поселкового совета — в частности, в селах Андрюши, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Лозки, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Вторая, Панасовка, Пригаровка, Рыбалки, Сушки, Улинов.

В Бреусовке и Андрюшке свет будут временно выключать на улицах Заярска, Космонавтов, Мира, Новоселов, Садовая, Молодежная, Независимости, Победы, Олеся Гончара, Степная, Церковная, Вишневая, Уютная, Казацкий переулок и других. В Винниках обесточивание коснется Сиреневой, Озерной, Южной, Садовой, Степной и Шевченко.

Плановые работы также пройдут в населенных пунктах Пригаровка, Рыбалки, Сушки, Улиновка и Панасовка, где без напряжения останутся отдельные участки улиц Мира, Млечный путь, Хлеборобов, Молодежная, Парковая, Леси Украинки, Степная, Кооперативная, Победы и другие.

Выполнение ремонтных мероприятий направлено на улучшение стабильности питания и предотвращение возможных аварий зимой. Жителей региона просят заблаговременно спланировать бытовые дела и смотреть за официальными обновлениями, где публикуется уточненный график отключения света в Полтавской области на 16 ноября.

