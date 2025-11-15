Жителям следует подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 16 ноября.

График отключения света в Полтавской области на 16 ноября: Гадяч и Великобудищанская община будут введены из-за ремонтных работ на оборудовании, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальных ресурсах.

Работы будут продолжаться ориентировочно с 08:00 до 18:00, включая проверку линий, подключение обновленных сетевых компонентов и профилактику трансформаторного оборудования.

Так, в этой связи часть жителей города Гадяч в течение дня ощутит временные перебои с электроснабжением.

Список адресов, где ожидается отключение

В зону возможных обесточений попадают следующие улицы и переулки:

Улицы

Параки Богдана - б. 1а, 1-Б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26 30а, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54-А, 55, 56, 57, 6 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87

Перевальная – б. 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 11–20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38

Подгорье Псла - б. 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19

Подлесная – б. 1–51 (нечетные и четные, включая 24–32, 33–49, 51)

Полтавская - б. 2, 5Б, 6, 8, 10, 13–20, 23, 26–35, 39–45, 48, 50, 54–60а, 61–76, 77–90, 92–107, 117, 120–152 (с указанными)

Преображенская – б. 1–17, включая 1а, 2а, 3а, 9а

Прокофьевича - б. 1, 1-Г, 2–21

Романа Ляша - б. 2–38

Бороховича – б. 1–68 (весь диапазон от 1 до 68, включая все дома между ними)

Переулки и площади

Пасечный - б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18, 26, 40

Пасечный второй - б. 2, 4, 6, 8, 9

Пасечный первый - б. 1–19

Патриотический – б. 1–15

Победы – б. 1–5

Петра Одарченко – б. 1–23-А (со всеми промежуточными номерами и буквами)

Петропавловская – б. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Петропавловский - б. 1–31

Подлесный – б. 1–12

Подольский – б. 2–9

Преображенский – б. 1–50, включая буквы и дублированные номера

Прокофьевича - б. 1, 1а, 1б, 1г, 1-Г, 1е, 2–17

Базарный – б. 1, 3, 5, 7, 9

3 Полевой - б. 1–8

3 Грунский - б. 1, 2а, 3, 5, 6

2 Полевой – б. 1–9

2 Заводской – б. 1–8

2 Грунский - б. 2–7

2 ванные комнаты — к. 1, 2, 4, 6, 8

1 Полевой – б. 1–11

1 Заводской – б. 1–10

1 Грунский - б. 1, 1А, 2, 3, 4

Рекомендации для жителей

Заблаговременно подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 16 ноября: зарядить телефоны, павербанки, зависящие от электричества медицинские приборы.

Приготовить альтернативное освещение: фонарики, аккумуляторные лампы.

По возможности завершить все бытовые дела к 8:00.

Следить за обновлением «Полтаваоблэнерго» — время работ может изменяться в случае технических обстоятельств.

