Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області офіційно набуло чинності з жовтня і торкнулося мешканців та бюджетних установ, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в «Лубнитеплоенерго».

Зміна вартості тепла стала необхідною через зростання витрат на виробництво, транспортування та подачу енергії. Попередні тарифи покривали лише частину реальних витрат, що створювало ризики для стабільної роботи тепломереж.

У серпні 2024 року розцінки враховували витрати на ремонт та технічне обслуговування, однак рівень компенсації становив близько 76%. Зараз через подорожчання газу, електроенергії та водопостачання ціни були переглянуті.

Природний газ для населення тепер коштує близько 6,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів, для бюджетних організацій — понад 13 тисяч. До кінцевої вартості додаються послуги з транспортування та розподілу. Електроенергія також подорожчала — понад 8 гривень за кіловат-годину.

За підрахунками підприємства, тарифи для населення зросли майже удвічі, для бюджетних установ — приблизно на 25%. Це підвищення пояснюють необхідністю забезпечити безперебійне постачання тепла та уникнути боргів у галузі.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області є наслідком загального подорожчання енергоресурсів і потреби фінансової стабільності підприємств. Фахівці радять споживачам економно використовувати тепло, оскільки тенденція до зростання витрат може зберігатися й надалі.

До слова, подорожчання в Полтавській області торкнулося не лише комунальних послуг. Зросли ціни і на продукти.

