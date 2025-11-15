Повышение тарифов на отопление в Полтавской области является результатом общего удорожания энергоресурсов и потребности финансовой стабильности предприятий.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области официально вступило в силу с октября и коснулось жителей и бюджетных учреждений, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в «Лубнетеплоэнерго».

Изменение стоимости тепла стало необходимым из-за роста затрат на производство, транспортировку и подачу энергии. Предыдущие тарифы покрывали только часть реальных затрат, что создавало риски для стабильной работы теплосетей.

В августе 2024 года цены учитывали затраты на ремонт и техническое обслуживание, однако уровень компенсации составил около 76%. Сейчас из-за подорожания газа, электроэнергии и водоснабжения цены пересмотрены.

Природный газ для населения теперь стоит около 6,2 тысяч гривен за тысячу кубометров, для бюджетных организаций — более 13 тысяч. К конечной стоимости прилагаются услуги по транспортировке и распределению. Электроэнергия также подорожала — более 8 гривен за киловатт-час.

По подсчетам предприятия тарифы для населения выросли почти вдвое, для бюджетных учреждений — примерно на 25%. Это повышение объясняют необходимостью обеспечить бесперебойную поставку тепла и избежать долгов в отрасли.

К слову, подорожание в Полтавской области коснулось не только коммунальных услуг. Выросли цены и на продукты.

