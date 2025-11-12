Аналітики наголошують, що подорожчання продуктів у Полтавській області відображає загальні тенденції на ринку.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відчувають мешканці міста, особливо на основні товари повсякденного споживання, повідомляє Politeka.

За останній місяць середні ціни на бакалію, молочні продукти та овочі показали помітне зростання, підтверджує портал Мінфін.

Зокрема, манка «Хуторок» (800 г) зараз коштує в середньому 37,68 грн. Найдешевше її пропонують у Metro — 34,56, а найдорожче — у Megamarket за 40 гривень. Порівняно з жовтнем, вартість зросла на 0,69, що відображає невелике, але помітне підвищення вартості.

Молочні продукти також подорожчали. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) у середньому продається за 60,98 грн. Найнижчий цінник у Auchan — 57,90, а найвищий у Megamarket — 67,70. Протягом місяця вартість піднялася на 3,78, що робить молоко одним із товарів із найбільш стабільним зростанням цін.

Овочі демонструють значне подорожчання. Гладкі огірки (1 кг) нині коштують у середньому 138 гривень. У Megamarket ціна відповідає середньому показнику, тоді як в Auchan та Metro вона була нижчою — 51,80 та 58,65 грн відповідно у жовтні. За місяць середня вартість зросла на 39,30, що свідчить про помітний стрибок розцінок на овочі.

Аналітики наголошують, що подорожчання продуктів у Полтавській області відображає загальні тенденції на ринку, пов’язані з коливанням закупівельних розцінок, витратами на логістику та сезонними факторами.

Для мешканців це означає, що варто уважно планувати покупки та порівнювати ціни у різних мережах, адже розбіжності між супермаркетами залишаються значними.

