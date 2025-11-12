Подорожание продуктов в Полтавской области ощущают жители города, особенно на основные товары повседневного потребления, сообщает Politeka.

За последний месяц средние цены на бакалею, молочные продукты и овощи показали заметный рост, подтверждает портал Минфин .

В частности, манка «Хуторок» (800 г) сейчас стоит в среднем 37,68 грн. Дешевле всего ее предлагают в Metro — 34,56, а самое дорогое — в Megamarket за 40 гривен. По сравнению с октябрем стоимость возросла на 0,69, что отражает небольшое, но заметное повышение стоимости.

Молочные продукты тоже подорожали. Молоко Яготинское 2,6% (900 мл) в среднем продается за 60,98 грн. Самый низкий ценник у Auchan – 57,90, а самый высокий у Megamarket – 67,70. В течение месяца стоимость поднялась на 3,78, что делает молоко одним из товаров с наиболее стабильным ростом цен.

Овощи демонстрируют значительное удорожание. Гладкие огурцы (1 кг) в настоящее время стоят в среднем 138 гривен. В Megamarket цена соответствует среднему показателю, в то время как у Auchan и Metro она была ниже — 51,80 и 58,65 грн соответственно в октябре. За месяц средняя стоимость выросла на 39,30, что свидетельствует о заметном прыжке расценок на овощи.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Полтавской области отражает общие тенденции на рынке, связанные с колебанием закупочных расценок, затратами на логистику и сезонными факторами.

Для жителей это означает, что следует внимательно планировать покупки и сравнивать цены в разных сетях, ведь разногласия между супермаркетами остаются значительными.

