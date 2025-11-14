Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Дніпропетровській області на 15 листопада.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 15 листопада включає Покров, Кам’янське та село Шолохове, передає Politeka.

Про це повідомляють офіційні джерела місцевих рад та АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У Покрові планові профілактичні роботи проводитимуться з 08:00 до 16:00. Вимкнення електропостачання торкнеться вулиць Балкова, Ботанічна, Бузкова, Виноградна, Вишнева, Водопровідна, Волошкова, Гайдамацька, Степова, Гірницька, Гоголя, Грушевського, Дружня, Лісова, Калинова, Каховська, Клубна, Кожедуба, Козацька, Космонавтів, Кримська, Малки, Мелітопольська, Мисливська, Набережна, Новосельська, Олександрівська, Орлика, Паркова, Петриківська/

А також: Петропавлівська, Південна, Праці, Рудична, Садова, Світанкова, Севастопольська, Симоненка, Сірка, Січова, Скіфська, Слов’янська, Сонячна, Стуса, Транспортна, Трудова, Верхня, Червоного Хреста, Чіатурська, Шахтна, Шевченка, Шкільна, Шляхова, Щаслива, Юності, Яблунева, Ярова та провулки Будівельний, Депутацький, Довженка, Зелений, Знам’янський, Молодіжний, Польовий, Поштовий, Річковий, Тихий, Універсальний, Харківський.

У селі Шолохове світла не буде на вулицях Благовісна, Зоряна, Сірка та Осіння.

У Кам’янському профілактичні роботи проводитимуться:

з 08:00 до 14:00: б-р Незалежності, Вадима Пузирьова, Грушевського Михайла, Затишна, Котляревського Івана, Олександра Малофєєва, Стовби, Уманська, Чернігівська, В’ячеслава Чорновола, проїзд Юліана Ступака, просп. Відродження;

з 08:00 до 18:00: вул. Харківська;

з 14:00 до 18:00: Весняна, Затишна, Лугова, Нігояна Сергія, Тюльпанів, Уманська, Юліана Ступака, 1–5-й Уманські провулки, пров. Нігояна Сергія, пров. Юліана Ступака, пров. Тюльпанів, проїзд Юліана Ступака.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Дніпропетровській області на 15 листопада: зарядити гаджети, запастися ліхтарями та мінімізувати використання електроприладів під час відключення.

У разі запитань можна звертатися до кол-центру АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

