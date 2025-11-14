Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света в Днепропетровской области на 15 ноября.

График отключения света в Днепропетровской области на 15 ноября включает в себя Покров, Каменское и село Шолохово, передает Politeka.

Об этом сообщают официальные источники местных советов и АО «ДТЭК Днепровские электросети».

В Покрове плановые профилактические работы будут проводиться с 08:00 до 16:00. Выключение электроснабжения коснется улиц Балковая, Ботаническая, Сиреневая, Виноградная, Вишневая, Водопроводная, Волошковая, Гайдамацкая, Степная, Горняцкая, Гоголя, Грушевского, Дружеская, Лесная, Калиновая, Каховская, Клубная, Кожедуба, Малинская, Козацкая, Космонавт Набережная, Новосельская, Александровская, Орлика, Парковая, Петриковская.

А также: Петропавловская, Южная, Труда, Рудическая, Садовая, Рассветная, Севастопольская, Симоненко, Сера, Сечевая, Скифская, Славянская, Солнечная, Стуса, Транспортная, Трудовая, Верхняя, Красного Креста, Чиатурская, Шахтная, Шевченко, Ясно, Школьная, и переулки Строительный, Депутатский, Довженко, Зеленый, Знаменский, Молодежный, Полевой, Почтовый, Речной, Тихий, Универсальный, Харьковский.

В селе Шолохово света не будет на улицах Благовестная, Звездная, Сера и Осенняя.

В Каменском профилактические работы будут проводиться:

с 08:00 до 14:00: б-р Независимости, Вадима Пузырева, Грушевского Михаила, Уютная, Котляревского Ивана, Александра Малофеева, Столбы, Уманская, Черниговская, Вячеслава Чорновила, проезд Юлиана Ступака, просп. Возрождение;

с 08:00 до 18:00 ул. Харьковская;

с 14:00 до 18:00: Весенняя, Уютная, Луговая, Нигояна Сергея, Тюльпанов, Уманская, Юлиана Ступака, 1–5 Уманские переулки, пер. Нигояна Сергея, пер. Юлиана Ступака, пер. Тюльпанов, проезд Юлиана Ступака.

Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света в Днепропетровской области на 15 ноября: зарядить гаджеты, запастись фонарями и минимизировать использование электроприборов при отключении.

В случае вопросов можно обращаться в колл-центр АО «ДТЭК Днепровские электросети».

