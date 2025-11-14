Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області може значно впливати на сімейний бюджет.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчули мешканці регіону протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям, які мешкають в цьому регіоні, надає портал Мінфін.

Середня ціна пшона зросла до 29,53 грн за кілограм, що на 3,67 більше порівняно з жовтнем. В магазинах Auchan кілограм коштує 26,90, Megamarket — 32,20, а Metro встановив ціну 29,50.

Молочна продукція також подорожчала. Молоко «Яготинське» 2,6% об’ємом 900 мл у середньому коштує 60,98 грн. В Auchan його продають за 57,90, у Megamarket — 67,70, Metro пропонує 60,32, а Novus — 57,99. Середня вартість за місяць зросла на 3,78 гривні.

Овочі демонструють найбільший стрибок розцінок. Огірки гладкі коштують у середньому 138 гривень за кілограм. У Megamarket встановили ціну 138 гривень, тоді як у жовтні середня вартість була 80,49. Це підвищення становить понад 39 гривень за кілограм.

Систематизація даних за останній місяць показує, що найбільше подорожчали овочі, тоді як бакалія та молочні вироби демонструють менші темпи зростання.

Зважаючи на таку ситуацію, українцям радять перевіряти ціни у різних торговельних мережах і обирати найвигідніші пропозиції, оскільки подорожчання продуктів у Дніпропетровській області може значно впливати на сімейний бюджет.

Крім того, у Дніпропетровській області продукти можна отримати і безкоштовно. З 10 листопада стартувала шоста «хвиля» роздачі для 80 тисяч місцевих родин. Враховуючи велику кількість одержувачів наборів у цю хвилю, не варто всім приходити в перші дні видачі, щоб не створювати черги і стояти в них.

