Подорожание продуктов в Днепропетровской области почувствовали жители региона за последний месяц, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет портал Минфин .

Средняя цена пшена выросла до 29,53 грн за килограмм, что на 3,67 больше по сравнению с октябрем. В магазинах Auchan килограмм стоит 26,90, Megamarket – 32,20, а Metro установил цену 29,50.

Молочная продукция также подорожала. Молоко "Яготинское" 2,6% объемом 900 мл в среднем стоит 60,98 грн. В Auchan его продают за 57,90, в Megamarket – 67,70, Metro предлагает 60,32, а Novus – 57,99. Средняя стоимость за месяц выросла на 3,78 грн.

Овощи демонстрируют наибольший скачок расценок. Огурцы гладкие стоят в среднем 138 гривен за килограмм. В Megamarket установили цену 138 гривен, в то время как в октябре средняя стоимость была 80,49. Это повышение составляет более 39 гривен за килограмм.

Систематизация данных за последний месяц показывает, что больше всего подорожали овощи, тогда как бакалея и молочные изделия демонстрируют меньшие темпы роста.

Учитывая такую ​​ситуацию, украинцам советуют проверять цены в разных торговых сетях и выбирать самые выгодные предложения, поскольку подорожание продуктов в Днепропетровской области может оказывать значительное влияние на семейный бюджет.

Кроме того, в Днепропетровской области продукты можно получить бесплатно. С 10 ноября стартовала шестая «волна» раздачи для 80 тысяч местных семей. Учитывая большое количество получателей наборов в эту волну, не следует всем приходить в первые дни выдачи, чтобы не создавать очереди и стоять в них.

