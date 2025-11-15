У Кривому Розі з’явилися нові можливості для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів, тож показуємо деталі.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає зручний графік і адекватні зарплати, повідомляє Politeka.

Платформа work.ua пропонує вакансії у різноманітних сферах. Серед актуальних пропозицій роботи для пенсіонерів у Кривому Розі є пакувальник у компанії Figurkin із зарплатою від 8 000 до 12 000.

Кандидату обіцяють стабільну оплату двічі на місяць і премії за сумлінне виконання завдань. Навчання триває один місяць і оплачується. Графік: три дні на тиждень з 10:00 до 19:00, проте фактична зайнятість становить 4-5 годин на день.

Основні обов’язки - дбайлива упаковка виробів, маркування коробок та оформлення накладних. Вимоги до кандидатів - відповідальність, пунктуальність, фізична витривалість та вміння взаємодіяти в команді.

Компанія також OKKO запрошує людину на посаду молодшого оператора та заправника АЗС із зарплатою 12 500 гривень, плюс чайові.

Перевага вакансії полягає в офіційному працевлаштуванні з першого дня, без затримок із зарплатою, оплаті відпустки та лікарняного, а також безкоштовному медичному страхуванні.

Заправники заправляють автомобілі, консультують клієнтів щодо пального та супутніх товарів, підтримують чистоту обладнання та території АЗК. Ця пропозиція підходить для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Кривому Розі з дружньою командою та повним соцпакетом.

Ще одна цікава пропозиція - формувальник тіста на виробництві хлібобулочних виробів із зарплатою від 18 000 до 24 000. Досвід не обов’язковий, компанія забезпечує транспортом, безкоштовним харчуванням та достойною оплатою за 15 змін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.