В Кривом Роге появились новые возможности для ищущих работу для пенсионеров, поэтому показываем детали.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге подразумевает удобный график и адекватные зарплаты, сообщает Politeka.

Платформа work.ua предлагает вакансии в разных сферах. Среди актуальных предложений работы для пенсионеров в Кривом Роге есть упаковщик в компании Figurkin с зарплатой от 8000 до 12000.

Кандидату обещают стабильную оплату дважды в месяц и премии за добросовестное выполнение задач. Учеба длится один месяц и оплачивается. График: три дня в неделю с 10:00 до 19:00, но фактическая занятость составляет 4-5 часов в день.

Основные обязанности – бережная упаковка изделий, маркировка коробок и оформление накладных. Требования к кандидатам – ответственность, пунктуальность, физическая выносливость и умение взаимодействовать в команде.

Компания также OKKO приглашает человека на должность младшего оператора и заправщика АЗС с зарплатой 12 500 гривен плюс чаевые.

Преимущество вакансии заключается в официальном трудоустройстве с первого дня без задержек с зарплатой, оплате отпуска и больничного, а также бесплатном медицинском страховании.

Заправщики заправляют автомобили, консультируют клиентов по топливу и сопутствующим товарам, поддерживают чистоту оборудования и территории АЗК. Это предложение подходит для ищущих работу для пенсионеров в Кривом Роге с дружеской командой и полным соцпакетом.

Еще одно интересное предложение – формовщик теста на производстве хлебобулочных изделий с зарплатой от 18 000 до 24 000. Опыт не обязателен, компания обеспечивает транспортом, бесплатным питанием и достойной оплатой за 15 смен.

