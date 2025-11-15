Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області забезпечує мінімальний соціальний захист тих, хто не може отримати пенсію.

Громадяни можуть звернутися за призначенням грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області, якщо вони досягли пенсійного віку, але не мають права на оформлення пенсії через нестачу страхового стажу, повідомляє Politeka.

Інформацію нагадує Пенсійний фонд України.

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, у 63 роки — 22 роки, а у 65 років — 15 років. Особи, які не набули достатнього стажу до 65 років, можуть отримати державну соціальну допомогу.

Право на виплату передбачено за умови, що середньомісячний дохід протягом останніх шести місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, який у 2025 році становить 2361 гривню. Розмір допомоги становить 30% від цього показника — 708,3 гривні, а у разі, якщо фактична підтримка менша, держава доплачує до рівня 2361 гривні.

Оформити виплату можна через сервісні центри Пенсійного фонду або уповноважених осіб місцевих рад, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), онлайн через вебпортал Пенсійного фонду чи «Дію», а також поштою на адресу відповідного територіального управління.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області забезпечує мінімальний соціальний захист тих, хто не може отримати пенсію, і гарантує покриття базових потреб у період до виходу на пенсію.

