Денежное пособие для пенсионеров в Киевской области обеспечивает минимальную социальную защиту тех, кто не может получить пенсию.

Граждане могут обратиться за назначением денежной помощи для пенсионеров в Киевской области, если они достигли пенсионного возраста, но не имеют права на оформление пенсии из-за нехватки страхового стажа, сообщает Politeka.

Информацию напоминает Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года - 22 года, а в 65 лет - 15 лет. Лица, не получившие достаточного стажа до 65 лет, могут получить государственную социальную помощь.

Право на выплату предусмотрено при условии, что среднемесячный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, который в 2025 году составляет 2361 гривну. Размер пособия составляет 30% от этого показателя — 708,3 гривны, а в случае если фактическая поддержка меньше, государство доплачивает до уровня 2361 гривны.

Оформить выплату можно через сервисные центры Пенсионного фонда или уполномоченных лиц местных советов, в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), онлайн через вебпортал Пенсионного фонда или "Дію", а также по почте в адрес соответствующего территориального управления.

Денежное пособие для пенсионеров в Киевской области обеспечивает минимальную социальную защиту тех, кто не может получить пенсию, и гарантирует покрытие базовых потребностей в период до выхода на пенсию.

Кроме того, мы также писали о возможности получения бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области. Министерство развития общин и территорий информирует, что возможность бесплатного проживания обеспечивают частные, государственные и коммунальные учреждения, а также отдельные граждане.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.