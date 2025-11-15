Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області й надалі визначає рівень цін та впливає на доступність м’яса для покупців.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області вже помітно позначився на вартості свинини, яка протягом року значно подорожчала, повідомляє Politeka.

За даними представників галузі, зменшення поголів’я тварин на внутрішньому ринку спричинило суттєве скорочення пропозиції та різке зростання цін у торговельних мережах.

Аналітики зазначають, що з початку 2025 року свинина подорожчала приблизно на третину, а порівняно з минулим роком — майже на 60%. Узимку чисельність поголів’я впала до 4,5 мільйона, що зумовило брак м’яса й зростання закупівельних витрат. Розцінки на живець у вересні становили близько 98–100 гривень за кілограм залежно від регіону.

Щоб частково покрити нестачу, ринок активно поповнюють імпортні поставки. У серпні країна завезла понад 4,6 тисячі тонн свинини — майже удвічі більше, ніж у липні. Загальний обсяг імпорту за вісім місяців сягнув 14,9 тисячі тонн, що у кілька разів перевищує показники минулого року. Експерти прогнозують, що до кінця 2025 року Україна може отримати понад 25 тисяч тонн м’яса, переважно з європейських країн, де вартість живця знижується.

Попри збільшення поставок, ситуація на ринку залишається напруженою. Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області й надалі визначає рівень цін та впливає на доступність м’яса для покупців.

Крім того, у Дніпрі також зафіксовано подорожчання інших продуктів. Зокрема, середня вартість у магазинах гречки наразі становить 41,72 грн за кілограм. У мережі Auchan — 34,90, Megamarket — 52,20, Metro — 39,90, а Novus — 39,89 грн.

