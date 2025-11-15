Перевага при розподілі безкоштовного житла для переселенців у Дніпропетровській області надається певним категоріям ВПО.

Щоб отримати безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області, необхідно стати на квартирний облік і пройти передбачену законом процедуру.

Розповідаємо детальніше, як внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть безоплатно отримати квартиру або інше житло для тимчасового проживання.

Місцеві громади по всій Україні надають внутрішньо переміщеним особам тимчасове житло з комунальної власності. Це відбувається безоплатно на строк до одного року з можливістю подальшого продовження проживання, якщо обставини людини не змінилися.

Таке безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області можуть отримати ВПО, які не мають власного помешкання або володіють житловою площею, меншою за встановлену соціальну норму — 13,65 квадратного метра на одну особу та 35,22 квадратного метра на домогосподарство.

Водночас навіть ті ВПО, які мають нерухомість більшої площі, також можуть претендувати на допомогу, якщо їхні будинки чи квартири розташовані на тимчасово окупованих територіях або в районах, де ведуться активні бойові дії.

Хто має пріоритет у наданні житла

Перевага при розподілі безкоштовного тимчасового житла надається таким категоріям переселенців:

багатодітним родинам;

сім’ям із малолітніми дітьми;

вагітним жінкам;

людям із інвалідністю та непрацездатним особам;

пенсіонерам, чиє житло зруйноване або стало непридатним для проживання.

Саме ці категорії громадян вважаються найбільш уразливими та потребують першочергової підтримки з боку держави та місцевої влади.

Як оформити

Щоб скористатися правом на отримання безкоштовного тимчасового житла, переселенцям необхідно подати заяву до органу місцевого самоврядування або звернутися до ЦНАПу за місцем, де вони перебувають на обліку як ВПО.

До заяви додаються такі документи:

паспорт громадянина України або ID-картка;

довідки ВПО для всіх членів родини;

що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб, посвідчення опікуна чи піклувальника тощо);

ідентифікаційний код (РНОКПП);

що підтверджують пільговий статус (наприклад, посвідчення багатодітної сім’ї або довідка про інвалідність).

Про необхідність подання повного пакета документів також нагадує державний сервіс «Дія».

Орган місцевого самоврядування має право відмовити у взятті на квартирний облік у двох випадках:

Якщо заявник не надав усі необхідні документи, за винятком випадків, коли їх втрачено або знищено через воєнні дії.

Якщо подані документи містять недостовірну інформацію.

Джерело: 24 Канал.

