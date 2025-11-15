Преимущество при распределении бесплатного жилья для переселенцев в Днепропетровской области отдается определенным категориям ВПЛ.

Чтобы получить бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области необходимо стать на квартирный учет и пройти предусмотренную законом процедуру.

Рассказываем подробнее, как внутренне перемещенные лица могут бесплатно получить квартиру или другое убежище для временного проживания.

Местные общины по всей Украине предоставляют внутренне перемещенным лицам временное убежище по коммунальной собственности. Это происходит безвозмездно сроком до одного года с возможностью дальнейшего продления проживания, если обстоятельства человека не изменились.

Такое бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области могут получить ВПЛ, не имеющие собственного дома или владеющие жилой площадью меньше установленной социальной нормы — 13,65 квадратного метра на одного человека и 35,22 квадратного метра на домохозяйство.

В то же время, даже те ВПЛ, которые имеют недвижимость большей площади, также могут претендовать на помощь, если их дома или квартиры расположены на временно оккупированных территориях или в районах, где ведутся активные боевые действия.

Кто имеет приоритет в предоставлении убежища

Предпочтение при распределении бесплатного временного жилья предоставляется следующим категориям:

многодетным семьям;

семьям с малолетними детьми;

беременным женщинам;

людям с инвалидностью и нетрудоспособным лицам;

пенсионерам, чье жилье разрушено или оказалось непригодным для проживания.

Именно эти категории граждан считаются наиболее уязвимыми и нуждаются в первоочередной поддержке со стороны государства и местных властей.

Как оформить

Чтобы воспользоваться правом на получение бесплатного временного жилья, переселенцам необходимо подать заявление в орган местного самоуправления или обратиться в ЦНАП по месту, где они состоят на учете как ВПЛ.

К заявлению прилагаются следующие документы:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

справки ВПЛ для всех членов семьи;

что подтверждают родственные связи (свидетельства о рождении, браке, удостоверении опекуна или попечителя и т.п.);

идентификационный код (РНОКПП);

подтверждающих льготный статус (например, удостоверение многодетной семьи или справка об инвалидности).

О необходимости предоставления полного пакета документов также напоминает государственный сервис Дия.

Орган местного самоуправления имеет право отказать во взятии на квартирный учет в двух случаях:

Если заявитель не предоставил все необходимые документы, за исключением случаев, когда они утрачены или уничтожены из-за военных действий.

Если данные документы содержат недостоверную информацию.



