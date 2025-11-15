Дефицит продуктов в Днепропетровской области продолжает определять уровень цен и влияет на доступность мяса для покупателей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области уже заметно сказался на стоимости свинины, которая в течение года значительно подорожала, сообщает Politeka.

По данным представителей отрасли, уменьшение поголовья животных на внутреннем рынке повлекло за собой существенное сокращение предложения и резкий рост цен в торговых сетях.

Аналитики отмечают, что с начала 2025 года свинина подорожала примерно на треть, а по сравнению с прошлым годом почти на 60%. Зимой численность поголовья упала до 4,5 миллиона, что обусловило нехватку мяса и рост закупочных расходов. Расценки на живец в сентябре составили около 98–100 гривен за килограмм в зависимости от региона.

Чтобы частично покрыть нехватку, рынок активно восполняют импортные поставки. В августе страна завезла более 4,6 тысяч тонн свинины — почти вдвое больше, чем в июле. Общий объем импорта за восемь месяцев достиг 14,9 тысяч тонн, что в несколько раз превышает показатели прошлого года. Эксперты прогнозируют, что до конца 2025 года Украина может получить более 25 тысяч тонн мяса, преимущественно из европейских стран, где стоимость черенка снижается.

Несмотря на увеличение поставок, ситуация на рынке остается напряженной. Дефицит продуктов в Днепропетровской области продолжает определять уровень цен и влияет на доступность мяса для покупателей.

Кроме того, в Днепре также зафиксировано удорожание других продуктов. В частности, средняя стоимость в магазинах гречки составляет 41,72 грн за килограмм. В сети Auchan – 34,90, Megamarket – 52,20, Metro – 39,90, а Novus – 39,89 грн.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.