Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано протягом останнього місяця.

Аналітики відзначають поступове зростання вартості основних товарів харчування, що відчутно впливає на сімейний бюджет.

Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) нині коштує в середньому 54,06 гривень. У Megamarket його можна придбати за 50,40, а в Metro — за 57,72. Порівняно з жовтнем, середня ціна піднялася на 0,50.

Крупи також здорожчали. Манка «Хуторок» (800 г) продається від 34,56 грн у Metro до 40,00 у Megamarket. Середня вартість зросла до 37,68, що на 0,69 більше, ніж минулого місяця.

Серед овочів найбільший стрибок зафіксовано у огірків гладких (1 кг). Вартість коливається від 51,80 гривні в Auchan до 138,00 у Megamarket. За місяць середнє подорожчання склало 39,30 грн, що робить цей товар лідером за темпами зростання вартості.

Експерти відзначають, що підвищення цін на молочну продукцію, крупи та овочі відображає загальну тенденцію подорожчання продуктів у Полтавській області. Жителям радять уважно перевіряти ціни у різних супермаркетах та планувати покупки, щоб мінімізувати витрати.

Крім того, в регіоні повідомляли також про дефіцит продуктів. Це пояснюється скороченням поголів’я свиней. Узимку в Україні залишалося близько 4,5 мільйона тварин, переважно у приватних господарствах. Через це на ринку виник дефіцит м’яса, що спричинило підвищення закупівельних цін.

Раніше фермери продавали беконних свиней живою вагою по 98–100 грн за кілограм, залежно від регіону.

