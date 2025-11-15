Эксперты отмечают, что повышение цен на молочную продукцию, крупу и овощи отражает общую тенденцию подорожания продуктов в Полтавской области.

Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано за последний месяц, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают постепенное возрастание стоимости основных товаров питания, что ощутимо влияет на семейный бюджет.

Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) в настоящее время стоит в среднем 54,06 гривен. В Megamarket его можно приобрести за 50,40, а в Metro – за 57,72. По сравнению с октябрем средняя цена поднялась на 0,50.

Крупы тоже подорожали. Манка "Хуторок" (800 г) продается от 34,56 грн в Metro до 40,00 в Megamarket. Средняя стоимость выросла до 37,68, что на 0,69 больше, чем в прошлом месяце.

Среди овощей наибольший скачок зафиксирован у огурцов гладких (1 кг). Стоимость колеблется от 51,80 гривны у Auchan до 138,00 в Megamarket. За месяц среднее подорожание составило 39,30 грн., что делает этот товар лидером по темпам роста стоимости.

Эксперты отмечают, что повышение цен на молочную продукцию, крупу и овощи отражает общую тенденцию подорожания продуктов в Полтавской области. Жителям советуют внимательно проверять цены в разных супермаркетах и ​​планировать покупки, чтобы минимизировать издержки.

Кроме того, в регионе сообщалось также о дефиците продуктов. Это объясняется сокращением поголовья свиней. Зимой в Украине оставалось около 4,5 миллионов животных, преимущественно в частных хозяйствах. Из-за этого на рынке возник дефицит мяса, что повлекло за собой повышение закупочных цен.

Ранее фермеры продавали беконных свиней живым весом по 98–100 грн за килограмм в зависимости от региона.

