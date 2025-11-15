З 17 листопада 2025 року у Житомирській області запроваджено новий графік руху поїздів в районі Бердичева, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Укрзалізниця.

Зміни торкнуться як приміських електропоїздів, так і міжміських маршрутів через ремонтні роботи на ділянці між станціями Михайленки та Чуднів-Волинський.

Тимчасові корективи передбачені для підвищення безпеки та забезпечення стабільного руху транспорту. Вони діятимуть до середини грудня і охоплюють ключові напрямки з урахуванням пасажиропотоку.

Приміські електрички зі станції Бердичів отримали оновлений час прибуття та відправлення:

№ 6250 Шепетівка – Козятин: прибуття о 06:17, відправлення о 06:19.

№ 6254 Шепетівка – Козятин: заїзд о 11:06, від’їзд о 11:08.

№ 6255 Козятин – Шепетівка: прибуття о 15:29, відправлення о 15:31.

№ 6256 Шепе-вка – Козя-н: заїзд о 16:37, від’їзд о 16:39.

№ 6262 Шепетівка – Козятин: заїзд о 23:12, від’їзд о 23:13.

Далекі напрямки також отримали корективи у розкладі:

№ 24 Хелм – Київ: заїзд о 02:38, від’їзд о 02:40.

№ 756 Київ – Луцьк: прибуває о 20:13, відправляється о 20:15.

№ 40 Солотвино – Запоріжжя: прибуття о 23:19, відправлення о 23:21.

З 18 листопада корекції стосуються маршрутів Ясіня – Запоріжжя, Хелм – Харків та Запоріжжя – Мукачево. З 19 листопада – поїзди Ясіня – Кривий Ріг та Ковель – Одеса.

Фахівці радять пасажирам заздалегідь перевіряти актуальний графік, щоб уникнути незручностей. Новий графік руху поїздів в Житомирській області дозволить оптимізувати перевезення, враховуючи сезонні потреби, та забезпечить більш безпечні та комфортні подорожі.

