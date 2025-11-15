С 17 ноября 2025 года в Житомирской области был введен новый график движения поездов в районе Бердичева, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Укрзализныця .

Изменения коснутся как пригородных электропоездов, так и междугородных маршрутов из-за ремонтных работ на участке между станциями Михайленко и Чуднов-Волынский.

Временные коррективы предназначены для повышения безопасности и обеспечения стабильного движения транспорта. Они будут действовать до середины декабря и охватывают ключевые направления с учетом пассажиропотока.

Пригородные электрички со станции Бердичев получили обновленное время прибытия и отправления:

№ 6250 Шепетовка – Казатин: прибытие в 06:17, отправление в 06:19.

№ 6254 Шепетовка – Казатин: заезд в 11:06, отъезд в 11:08.

№ 6255 Казатин – Шепетовка: прибытие в 15:29, отправление в 15:31.

№ 6256 Шеп-вка – Козя-н: заезд в 16:37, отъезд в 16:39.

№ 6262 Шепетовка - Казатин: заезд в 23:12, отъезд в 23:13.

Дальние направления также получили коррективы в расписании:

№24 Хелм – Киев: заезд в 02:38, отъезд в 02:40.

№756 Киев – Луцк: прибывает в 20:13, отправляется в 20:15.

№ 40 Солотвино – Запорожье: прибытие в 23:19, отправление в 23:21.

С 18 ноября коррекции касаются маршрутов Ясиня – Запорожье, Хелм – Харьков и Запорожье – Мукачево. С 19 ноября – поезда Ясиня – Кривой Рог и Ковель – Одесса.

Специалисты советуют пассажирам заранее проверять актуальный график во избежание неудобств. Новый график движения поездов в Житомирской области позволит оптимизировать перевозку, учитывая сезонные потребности, и обеспечит более безопасные и комфортные поездки.

