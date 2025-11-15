Грошову допомогу для ВПО у Київській області можуть призупинити з кількох причин.

Грошова допомога для ВПО у Київській області продовжує нараховуватись, однак в окремих випадках ці виплати можуть бути тимчасово призупинені, пише Politeka.net.

Такі ситуації виникають через невідповідність критеріям програми або порушення умов отримання допомоги.

Грошову допомогу для ВПО у Київській області можуть призупинити з кількох причин. Насамперед, це стосується тих родин, які більше не відповідають вимогам для отримання виплат. Одним із ключових показників є середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства — якщо він перевищує 9440 гривень, право на державну підтримку може бути втрачено.

Ще однією підставою для призупинення допомоги є повернення родини до постійного місця проживання або виїзд за межі України. Якщо така відсутність триває понад 30 днів поспіль або загалом перевищує 60 днів протягом пів року, отримання допомоги припиняється.

На сьогодні розмір державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб залишається стабільним: 3000 гривень на місяць отримують діти та люди з інвалідністю, а для інших категорій громадян виплата становить 2000 гривень.

Окрему увагу держава приділяє пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. У Пенсійному фонді України нагадують, що частина пенсіонерів, які нині перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, можуть втратити свої виплати у разі, якщо не пройдуть обов’язкову фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року.

Крім того, для збереження виплат пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, необхідно здійснювати хоча б одну фінансову операцію зі свого рахунку кожні шість місяців. Це підтверджує активність отримувача та дає змогу Пенсійному фонду продовжувати нарахування пенсій.

