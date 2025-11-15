Денежную помощь для ВПЛ в Киевской области могут приостановить по нескольким причинам.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает начисляться, однако в отдельных случаях эти выплаты могут быть временно приостановлены, пишет Politeka.net.

Такие ситуации возникают из-за несоответствия критериям программы или нарушению условий получения помощи.

Денежную помощь для ВПЛ в Киевской области могут приостановить по нескольким причинам. В первую очередь это касается тех семей, которые больше не отвечают требованиям для получения выплат. Одним из ключевых показателей является среднемесячный доход на одного члена домохозяйства — если он превышает 9440 гривен, право на государственную поддержку может быть утрачено.

Еще одним основанием для приостановления помощи является возвращение семьи в постоянное местожительство или выезд за пределы Украины. Если такое отсутствие длится более 30 дней подряд или в среднем превышает 60 дней в течение полугода, получение пособия прекращается.

На сегодняшний день размер государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц остается стабильным: 3000 гривен в месяц получают дети и люди с инвалидностью, а для других категорий граждан выплата составляет 2000 гривен.

Особое внимание государство уделяет пенсионерам, имеющим статус внутриперемещенных лиц. В Пенсионном фонде Украины напоминают, что часть пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом, могут потерять свои выплаты в случае, если не пройдут обязательную физическую идентификацию до 31 декабря текущего года.

Кроме того, для сохранения выплат пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях, необходимо совершать хотя бы одну финансовую операцию со своего счета каждые шесть месяцев. Это подтверждает активность получателя и позволяет Пенсионному фонду продолжать начисление пенсий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: какие именно товары стали дороже.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: как найти убежище через официальные сервисы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: ежемесячно будут выплачивать почти 1000 грн, как оформить.