Графік відключення світла в Київській області на 16 листопада дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла в Київській області на 16 листопада передбачає тимчасові перерви в електропостачанні в межах кількох територіальних громад через профілактичні роботи ДТЕК, передає Politeka.

Роботи проводяться з метою підвищення надійності мереж і попередження аварій.

У Немішаївській селищній громаді, зокрема в селі Микуличі, електроенергія буде відсутня з 08:30 до 20:00. Відключення торкнеться вулиць: Б.Бородая, Залізнична, Зелена, Шляхова, пров. Шляховий, Яковенка, Будівельна, Паркова, Яблунева, Ясенева, А.Атаманчука, Польова, Райдужна, Щастя, пров. Центральний, Старосільська.

У Рокитнянській селищній громаді планові відключення заплановані з 09:00 до 19:00. Список вулиць у селищі Рокитне включає: Березнева, Визволення, Гайова, Заводська, Затишна, Ігоря Зінича, Леоніда Каденюка, Короленка, Лугова, Медоварна, Мовчанівська, Патріотична, Перемоги, Пісчана, Садова, Січнева, Слави, Степова, Травнева, Лесі Українки, Шевченка, а також провулки Вишневий, Луговий, Нижній, Шевченка та Ювілейний.

Такий графік відключення світла в Київській області на 16 листопада дозволяє місцевим мешканцям заздалегідь підготуватися: зарядити побутові прилади, організувати альтернативне освітлення та спланувати важливі справи. Енергетики радять враховувати точний час знеструмлення у своєму районі, щоб мінімізувати незручності.

Крім того, у регіоні знеструмлення заплановані й на 14 листопада. Зокрема, вони торкнуться Великодимерської, Вишневої та Петрівської громад, де електрики не буде понад 7 годин.

